AA

Cezayir'de Türk Üniversiteleri Fuarı'na öğrencilerden büyük ilgi



Cezayir'de düzenlenen Türk Üniversiteleri Fuarı'na farklı branşlarda yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Cezayirli gençlerin Türkiye'de eğitim almaya önem vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cezayirli öğrencilere tahsis edilen bursların bu yıl rekor seviyeye ulaştığını ifade eden Göktaş, Türk üniversitelerinin Cezayirli gençlere destek olmak için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Eğitim danışmanlığı veren "OK TAMAM" Grup temsilcisi Mahmud Derviş, "Her ay Arap ülkelerinde fuarlar düzenliyoruz ancak ilk defa Cezayir'de bu kadar büyük ilgi gördük." dedi.

İstanbul Arel Üniversitesi temsilcisi Kerem Can Erikgenoğlu ise fuara ilginin büyük olduğuna işaret ederek, sadece lisans üstü eğitim değil Türkçe ve İngilizce eğitim programlarıyla ilgili öğrencilere destek olmak için fuara katıldıklarını söyledi.

,Gülşen Topçu