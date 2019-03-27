Cezayir Genelkurmay Başkanı, Devlet Başkanı Buteflika'nın görevden alınmasını istedi

Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevden alınmasını istedi.

Ahmed Gaid Salah, cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanmasını talep etti.

Halkın taleplerinin meşru olduğunu vurgulayan Salah, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah'ın en az 45 gün boyunca Geçici Devlet Başkanı olarak görev yapması gerektiğini söyledi.

Salah, "Derhal anayasal çerçeve içinde mevcut krizden çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. İstikrarlı bir siyasi süreci muhafaza etmenin tek garantisi budur" dedi.

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesi, Devlet Başkanı'nın ülkeyi yönetmeye ehil olmaması halinde, makamının boşaltılmasını öngörüyor.

Ülkede 82 yaşındaki Buteflika karşıtı protesto gösterileri geçen ay başlamıştı.

Buteflika önce bir dönem daha aday olma niyetinde olduğunu açıklamış sonra fikir değiştirerek seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

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