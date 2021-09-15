Cezayir, Suudi Bakan Bin Ferhan'ın ziyaretinde

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Bilani, yaptığı basın açıklamasında, "Medyanın bahsettiği arabuluculuk konusu, öncelikle ziyaretin konu başlıkları arasında yer almadığı için gündeme getirilmedi." ifadelerini kullandı.

Temsilci Bilani, "Cezayir'in ilişkileri kesme konusundaki tutumu değişmedi ve değişmeyecek." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, dün Cezayir'e ziyaret gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüşmüş ve Kral Selman'ın mesajını iletmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, 1 saat süren ziyarette ikili ilişkiler ve iş birliğini arttırmanın yolları ile bölgesel istikrar konuları ele alınmıştı.