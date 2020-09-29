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Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1719'a, Lübnan'da 351'e yükseldi.

Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
AA

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 5 kişi daha yaşamını yitirdi ve 146 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1719'a, vaka sayısı da 51 bin 213'e çıktı.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 102 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 35 bin 962'ye ulaştı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 1018 yeni vaka tespit edildi ve 580 kişi iyileşti.

Son verilerle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 351'e, vaka sayısı 37 bin 258'e yükselirken 16 bin 679 kişi sağlığına kavuştu.

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