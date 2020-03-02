Cezayir ve Mısır'da yeni tip koronavirüs vakaları

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Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'in batısındaki El-Belide ilinde bir anne (53) ve kızında (24) olmak üzere iki kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, vakanın tespit edildiği kişilerin karantina altında tutulduğu ve söz konusu iki kişinin, 14-21 Şubat tarihleri arasında Fransa'da yaşayan bir akrabalarının kendilerini ziyaret etmesi sonucu virüse yakalandıkları ifade edildi.

Cezayir'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 26 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında tespit edilmişti.

MISIR'DA VAKA SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Mısır Sağlık Bakanlığı da ülkede bir kişide daha virüs tespit edildiğini ve salgına yakalananların sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında virüsün tespit edildiği kişinin yabancı uyruklu olduğu ve hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ilk vakanın iyileşmesinin ardından hastaneden taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada ülkede bulunan yabancı bir kişide ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

ÇİN'DEN DÜNYAYA YAYILAN VİRÜS

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.