Cezayir yargısı halk hareketinden 4 önemli aktivisti serbest bıraktı - CEZAYİR

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Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Başsavcılık Cezayir Yargı Konseyi'ne bağlı Yargı Odası'ndan Kerim Tabbu, Emir Bilarabi, Suleyman Hamituş, Emire Buravi'nin denetimli serbestlikle salıverilmelerini istedi.Adı geçen isimler, sosyal medya platformlarındaki açıklamaları ve bildiri yayımlamalarından dolayı ulusal birliği tehdit ettikleri suçlamasıyla yönetim tarafından aylar önce gözaltına alınmıştı.Cezayir'de 22 Şubat 2019'da "Hirak" yani "Halk Hareketi" olarak adlandırılan, ordunun müdahalesiyle eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren kitlesel halk hareketi, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un başa geçmesinden sonra da gösterilerine devam etmişti. Halk Hareketi, Cumhurbaşkanından eski rejim kadrolarının tamamen görevden alınmasını istiyor.