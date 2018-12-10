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Başkent Cezayir'deki Devlet Radyo Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İsa, yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşlarınca hazırlanan raporlarda "ülkedeki bazı kiliselerin kapısına mühür vurulduğu" yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA'nın haberine göre İsa, "Onlara meydan okuyorum. Onayı bulunan ve kapatılmış tek bir kilisenin adını versinler. Yoksa yasa dışı şekilde faaliyet gösteren daire ya da bodrumları mı kastediyorlar?" diyerek ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren ibadet mekanlarına işaret etti.
Bu konuda yasaların gayet açık ve net olduğunu belirten İsa, "Başka ülkelerde yaşayan Müslümanlar o ülkelerin yasalarına saygı gösterirken, bunlar, bu ülkenin çocukları (Cezayir'deki Hristiyanlar) neden kanunların uygulanmasına karşı çıkıyor." diye konuştu.
Cezayir'de gayrimüslimlerle ilgili 2006'da çıkarılan yasaya göre, toplu ayinlerin söz konusu ibadet için tahsis edilmiş ve ilgili kurumlardan resmi belge almış mekanlar dışında gerçekleştirilmesine izin verilmiyor.
Bu yasaya göre ayrıca gayrimüslimler tarafından yapılan misyonerlik faaliyetleri suç kabul ediliyor ve 5 yıl hapis ile yaklaşık 13 bin dolar para cezası bulunuyor.
Cezayir İnsan Haklarını Savunma Birliği, Uluslararası Af Örgütü Cezayir Ofisi ve Hristiyanların başında olduğu bazı insan hakları kuruluşları, son haftalarda, çoğunluğu ülkenin kuzeyindeki El-Kabail bölgesinde olmak üzere bazı kiliselere mühür vurulduğu yönünde raporlar hazırlamıştı.
Yarı resmi verilere göre, toplam nüfusu 42 milyonun üzerinde olan Cezayir'de Hristiyanların oranı yüzde 0,5'i geçmiyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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