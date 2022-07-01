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Cezayir’in kanyon yamaçlarına inşa edilen Berberi köyü: Şurfet Gumi

Cezayir’in güneybatısında bulunan Avras Dağı eteklerindeki doğal kanyonda bölge halkı Berberiler (Amazigler) tarafından inşa edilen Şurfet Gumi köyü, içerisinde onlarca taş ev ve pencereli geçiş koridoru barındırıyor

Cezayir’in kanyon yamaçlarına inşa edilen Berberi köyü: Şurfet Gumi
AA

Cezayir’in güneybatısında bulunan Avras Dağı eteklerindeki Şurfet Gumi köyü her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Ne zaman inşa edildiğiyle ilgili kesin bir bilginin bulunmadığı Şurfet Gumi, bölge halkı tarafından tarih içerisinde erzak depolamak ve savaş zamanlarında sığınak olarak da kullanılıyor.

UNESCO'NUN DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE

Güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan Şurfet Gumi, UNESCO tarafından 2002 yılında Dünya Mirası Geçici Listesine alındı.

Bölge halkı tarafından Aflos diye de adlandırılan köy, Berberi dilinde derin boşluk anlamına geliyor.

Bölgenin günümüzde Şurfet Gumi olarak adlandırılmasının ise Cezayir’in Fransız sömürge döneminde bölgeye gelen Fransız vatandaşı Rufi'den aldığı tahmin ediliyor.

Fransız ordusunda görev yapan Rufi, köyün manzarasından etkilenerek bölgede Avrupalı turistlere açılması için ilk oteli inşa ediyor. Daha sonra tarihi Amazig köyü Şurfet Gumi olarak adlandırılmaya başlıyor.

Şurfet Gumi köyü Cezayir’in Fransa ile bağımsızlık mücadelesi verdiği yıllarda sığınak olarak kullanıldı.

Cezayir’in Batna kentinde yerel bir radyo çalışanı Süleyman Ganduri, Berberi köyündeki evlerin, kanyonun vadi tabanından yaklaşık 60 metre yukarıdaki yamaçlarında konumlandığını söyledi.

Bölgenin doğal güzellik olarak ABD’de bulunan Colorado Kanyonu'na benzediğini ifade eden Ganduri, tabiat harikası olarak nitelendirdiği kanyon ve içerisindeki tarihi Amazig köyün hak ettiği değeri göremediğini ifade etti.

Ganduri, Cezayir’in Fransa’ya karşı bağımsızlık mücadelesinin verildiği 1954-1962 yılları arasında önemli bir merkez olan Avras Dağları eteklerinde bulunan Şurfet Gumi'nin o süreç içerisinde Mücahitler tarafından da sığınak olarak kullanıldığını kaydetti.

Başkent Cezayir’den Şurfet Gumi'yi ziyarete gelen Hana Sukeyna ise “Arkadaşlarımla doğal güzellikte gün batımını seyretmek için geldik. Zamanında böyle bir bölgeye gelinip köy kurulması gerçekten ilginç. Köydeki evleri de dolaştık ancak çok bakımsız kalmışlar. Yetkililerin bu durumla ilgilenmesi gerekiyor” diye konuştu.

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