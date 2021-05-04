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Cezayirli sivil toplum kuruluşu Fransa'nın sömürge dönemi katliamlarını uluslararası yargıya taşıyacak

Cezayirli bir sivil toplum kuruluşu (STK),Fransız sömürge rejiminin 1945'te işlediği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği katliamları uluslararası mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Cezayirli sivil toplum kuruluşu Fransa'nın sömürge dönemi katliamlarını uluslararası yargıya taşıyacak
AA

Adını söz konusu katliamların başladığı 8 Mayıs 1945 tarihinden alan STK'nın Başkanı Abdulhamid Salakci, devlet radyosunda katıldığı programda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salakci, Fransız askerlerinin 1945'te birden fazla şehirde binlerce kişiyi öldürdüğü olaylara ilişkin uluslararası mahkemelerde dava açacaklarını söyledi.

Brüksel'deki İnsan Hakları Konseyi ve Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesine iki ayrı dosya sunacaklarını aktaran Salakci, bu dönemde olaylara karışan Fransız sömürge yönetiminden General Raymond Francis Duval ve Albay Bourdila gibi isimlere suçlama isnat edilecek yeterli delilin bulunduğunu savundu.

Cezayir'de bağımsızlık mücadelesinin ilk aşamaları sayılabilecek dönemde Setif, Guelma ve Harrata kentlerinde, sömürge askerlerinin Fransız yerleşimcilere düzenlenen bir saldırıya misilleme olarak giriştikleri olaylarda bazı tarihçilerin tahminlerine göre 20 ila 30 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2012'de Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyarette, ülkesinin söz konusu olaylardaki sorumluluğunu kabul etmişti. Hollande, "Şu noktada Fransız sömürge rejiminin Cezayir halkına ağır suçlar işlediğini kabul ediyorum. Bunlar arasında, Setif, Guelma ve Harrata katliamları da Cezayirlilerin hafıza ve bilinçlerinde demir atmış bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te silahlı bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık bazı tahminlere göre 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

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