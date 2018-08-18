CFR Cluj - Dinamo Bucuresti düellosu

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. CFR Cluj, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Dinamo Bucuresti takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi CFR Cluj 8 puanla 1. sırada, Dinamo Bucuresti 7 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi CFR Cluj, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dinamo Bucuresti, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 670 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CFR Cluj kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Dinamo Bucuresti sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

CFR Cluj son hafta oynanan Dinamo Bucuresti maçında 0-2 kazandı.

Dinamo Bucuresti, CFR Cluj karşılaşmaında 0-2 yenildi.

CFR Cluj, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Dinamo Bucuresti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dinamo Bucuresti, 5 gol atarken 6 gol yedi.

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