CFR Cluj - Steaua Bucuresti düellosu

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. CFR Cluj, 16 Eylül 2018 Pazar günü Steaua Bucuresti takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. CFR Cluj 12 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Steaua Bucuresti 14 puanda ve 1. sırada. CFR Cluj, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Steaua Bucuresti, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 747. İddaa'da CFR Cluj kazanır 2.20, berabere biter 2.70, Steaua Bucuresti kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

CFR Cluj son hafta oynanan Dinamo Bucuresti maçında 0-2 kazandı.

Steaua Bucuresti, ACSMU Poli Iaşi karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan CFR Cluj, 7 gol attı ve 5 gol yedi.

Steaua Bucuresti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Steaua Bucuresti, 7 gol atarken 3 gol yedi.

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