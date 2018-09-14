Chambly - Boulogne maç önü

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Chambly ile Boulogne, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Chambly 9 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Boulogne 13 puanda ve 1. sırada. Chambly, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Boulogne, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 242 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chambly kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Boulogne sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Chambly son hafta oynanan Avranches maçında 0-0 berabere kaldı.

Boulogne, Creteil karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Chambly, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Boulogne, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boulogne 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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