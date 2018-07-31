Changchun YaTai - Dalian Aerbin maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Changchun YaTai ile Dalian Aerbin, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Changchun YaTai 14 puanla 14. sırada, Dalian Aerbin 10 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Changchun YaTai, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dalian Aerbin, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 439 kodlu maçı oynayanlar; Changchun YaTai galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.40, Dalian Aerbin galibiyet oranı 3.30. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Changchun YaTai önceki hafta Dalian Aerbin mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Dalian Aerbin, Changchun YaTai karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Changchun YaTai, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 9 gol yedi.

Dalian Aerbin, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dalian Aerbin 2 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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