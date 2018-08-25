Changchun YaTai - Hebei Zhongji maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Changchun YaTai, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Hebei Zhongji takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Changchun YaTai 24 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Hebei Zhongji 24 puanda ve 11. sırada. Changchun YaTai son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Hebei Zhongji son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 508 kodlu maçı oynayanlar; Changchun YaTai galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, Hebei Zhongji galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Changchun YaTai son hafta oynanan Beijing Guoan maçında 1-2 kazandı.

Hebei Zhongji, Shandong Luneng karşılaşmaında 5-4 yenildi.

Changchun YaTai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Changchun YaTai, kendi sahasında 15 gol attı, 12 gol yedi.

Hebei Zhongji, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Hebei Zhongji, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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