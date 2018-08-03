Changchun YaTai - Shanghai Shenhua maçı heyecanı

Changchun YaTai ve Shanghai Shenhua, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Changchun YaTai 17 puanla 12. sırada, Shanghai Shenhua 22 puanla 7. sırada bulunuyor. Changchun YaTai son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Shanghai Shenhua son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 237 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Changchun YaTai kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Shanghai Shenhua sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Changchun YaTai önceki hafta Beijing Guoan mücadelesinde 1-2 kazandı.

Shanghai Shenhua, Liaoning Hongyun karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Changchun YaTai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Changchun YaTai, kendi sahasında 11 gol attı, 9 gol yedi.

Shanghai Shenhua, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Shanghai Shenhua, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ