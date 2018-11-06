Changchun YaTai - Tianjin Songjiang sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Changchun YaTai, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Tianjin Songjiang takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. 31 puanlı Changchun YaTai 12. sırada bulunuyor, Tianjin Songjiang 32 puana sahip ve 9. sırada. Changchun YaTai son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Tianjin Songjiang, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 432 kodlu maçı oynayanlar; Changchun YaTai galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Tianjin Songjiang galibiyet oranı 0.00.

Changchun YaTai son haftadaki Beijing Guoan müsabasında 1-2 kazandı.

Tianjin Songjiang ise Guangzhou karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Changchun YaTai, 23 gol attı ve 21 gol yedi.

Tianjin Songjiang ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tianjin Songjiang, 25 gol atarken 28 gol yedi.

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