Chapecoense - America Mineiro maçı ne zaman?

Chapecoense ve America Mineiro, 28 Ekim 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. 31 puanlı Chapecoense 18. sırada bulunuyor, America Mineiro 34 puana sahip ve 16. sırada. Chapecoense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. America Mineiro son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 402 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chapecoense kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, America Mineiro sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.35 oranını kazandıracak.

Chapecoense önceki hafta Atletico Paranaense mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

America Mineiro ise Palmeiras maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Chapecoense, 20 gol attı ve 14 gol yedi.

America Mineiro, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda America Mineiro 8 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

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