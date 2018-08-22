Chapecoense - Atletico Paranaense maç önü

Brezilya Serie A maçında Chapecoense ile Atletico Paranaense, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:30. 21 puanlı Chapecoense 14. sırada bulunuyor, Atletico Paranaense 18 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Chapecoense, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Atletico Paranaense, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 554. İddaa'da Chapecoense kazanır 2.20, berabere biter 2.70, Atletico Paranaense kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Chapecoense son haftadaki Coritiba müsabasında 2-1 kazandı.

Atletico Paranaense, Palmeiras karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Chapecoense, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 7 gol yedi.

Atletico Paranaense, dış sahada 0 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Paranaense 2 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ