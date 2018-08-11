Chapecoense - Corinthians maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Chapecoense ile Corinthians, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Chapecoense 18 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Corinthians 26 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Chapecoense, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Corinthians son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 761 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chapecoense kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, Corinthians sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Chapecoense son hafta oynanan Coritiba maçında 2-1 kazandı.

Corinthians, Sport Recife karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Chapecoense, evinde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 6 gol yedi.

Corinthians ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Corinthians, 11 gol atarken 10 gol yedi.

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