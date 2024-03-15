Charlotte Church; "Güvenliğim ve ailemin güvenliği, politikacıların söylemlerinden cesaret alan bazı oldukça korkutucu insanlar ve BBC haberleri dahil liberal eski medya kuruluşları tarafından korkakça, sorumsuzca yapılan yayınlar nedeniyle tehdit ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik saldırılara yanıt verme ihtiyacı hissettiğini belirten Charlotte Church, şunları kaydetti: Belki de en acil olarak, soykırımın başlamasından bu yana Filistin'deki İsrail saldırganlığına son verilmesi çağrısında bulunan kampanyanın, Batı dünyasının en azılı ırkçıları tarafından 'nefret dolu' ya da 'İslamcı' olarak kınanması dışında, basında çok az yer bulması nedeniyle sesimi duyurma fırsatını değerlendirmek zorundayım.