"KENDİLERİNİ UYARDIM AMA BENİ DİNLEMEDİLER"

Crosby de "Ben yaptırdığım estetik ameliyatlar nedeniyle daha önce sosyal medya lincine uğramıştım ve psikolojim bozulmuştu. Bu nedenle Channel 5'in ahlaksız yayınını engellemeye çalıştım. Kendilerini uyardım ama beni dinlemediler. Destekleriyle Channel 5'e özür dileten herkese teşekkür ederim. Dünya artık değişti. Kimse artık zorbalığa katlanmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.