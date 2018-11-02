Charlton Athletic - Doncaster Rovers maçı öncesi rakamlar

İngiltere 1.Lig maçında Charlton Athletic ile Doncaster Rovers, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. 22 puanlı Charlton Athletic 13. sırada bulunuyor, Doncaster Rovers 25 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Charlton Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Doncaster Rovers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 315. İddaa'da Charlton Athletic kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Doncaster Rovers kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Charlton Athletic önceki hafta Rochdale mücadelesinde 2-1 kazandı.

Doncaster Rovers ise Wigan Athletic karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Charlton Athletic, 11 gol attı ve 8 gol yedi.

Doncaster Rovers, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Doncaster Rovers 15 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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