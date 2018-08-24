Charlton Athletic - Fleetwood maçı istatistikleri

İngiltere 1.Lig maçında Charlton Athletic ile Fleetwood, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Charlton Athletic 4 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Fleetwood 7 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Charlton Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fleetwood son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 305. İddaa'da Charlton Athletic kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Fleetwood kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Charlton Athletic önceki hafta Rochdale mücadelesinde 1-0 yenildi.

Fleetwood ise Walsall karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Charlton Athletic, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Fleetwood, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Fleetwood, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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