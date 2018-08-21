Charlton Athletic - Peterborough United karşılaşma önü

İngiltere 1.Lig maçında Charlton Athletic ile Peterborough United, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Charlton Athletic 4 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Peterborough United 9 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Charlton Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Peterborough United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 465 kodlu maçı oynayanlar; Charlton Athletic galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Peterborough United galibiyet oranı 2.60. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Charlton Athletic önceki hafta Rochdale mücadelesinde 1-0 yenildi.

Peterborough United, Portsmouth karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Charlton Athletic, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Peterborough United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Peterborough United, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ