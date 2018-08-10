Charlton Athletic - Shrewsbury Town maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig maçında Charlton Athletic ile Shrewsbury Town, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Charlton Athletic, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Shrewsbury Town, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 336. İddaa'da Charlton Athletic kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Shrewsbury Town kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Charlton Athletic son haftadaki Shrewsbury Town müsabasında 1-0 yenildi.

Shrewsbury Town, Charlton Athletic karşılaşmaında 1-0 kazandı.

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