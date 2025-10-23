Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Charnay Basket: 67 - Beşiktaş BOA: 59 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Charnay Basket: 67 - Beşiktaş BOA: 59 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda J Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa temsilcisi Charnay Basket'e 67-59 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 23:34 Güncelleme: 23.10.2025 - 23:34
        Beşiktaş BOA deplasmanda mağlup!
        Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda J Grubu 3. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Charnay Basket'e 67-59 yenildi.

        Siyah-beyazlı takım gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. Charnay Basket ise ikinci galibiyetini aldı.

        Salon: Maurice Chevalier

        Hakemler: Emma Perry (İrlanda), Igor Esteve Malmierca (Andorra), Gavin Williams (Galler)

        Charnay Basket: Chevaugeon 9, Mayo 8, Thomas 22, Chabrier 5, Drame 2, Colas 4, Daramy 2, Dalstra 6, Maye Toure 9

        Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 4, Okonkwo 22, Milic 9, Fasoula 13, Migna Toure 11, Gülşah Duman, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan

        1. Periyot: 21-19

        Devre: 32-26

        3. Periyot: 54-44

        4. Periyot: 67-59

