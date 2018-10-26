Chateauroux - Ajaccio rakamlar

Fransa Ligue 2 maçında Chateauroux ile Ajaccio, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Chateauroux 11 puanla 17. sırada, Ajaccio 12 puanla 13. sırada bulunuyor. Chateauroux son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ajaccio, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 171 kodlu maçı oynayanlar; Chateauroux galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Ajaccio galibiyet oranı 2.70. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Chateauroux son hafta oynanan Brest maçında 2-2 berabere kaldı.

Ajaccio ise Niort karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Chateauroux, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Ajaccio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Ajaccio, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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