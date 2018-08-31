Chateauroux - Nancy karşılaşma önü

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Chateauroux, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Nancy takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Chateauroux, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Nancy son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 231 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chateauroux kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Nancy sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Chateauroux son hafta oynanan Brest maçında 2-2 berabere kaldı.

Nancy ise Orleans maçında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Chateauroux, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Nancy ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nancy, 0 gol atarken 3 gol yedi.

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