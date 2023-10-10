ChatGPT'ye göre insanlık tarihinin en önemli 10 buluşu

ChatGPT'ye göre insanlık tarihinin en önemli 10 buluşu

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1. TARIM

ChatGPT'ye göre insanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisi tarım. Tarım, avcılık ve toplayıcılıktan tarım ekonomisine geçisi temsil ediyor. İnsanlar ilk kez tarım sayeside yerleşik toplumlar kurdu ve gıda üretimde artış sağladı.