Chaves - Desportivo Aves maçı istatistikleri

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Chaves, 06 Kasım 2018 Salı günü Desportivo Aves takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:15. Chaves 7 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Desportivo Aves 4 puanda ve 18. sırada. Chaves, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Desportivo Aves, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 815 kodlu maçı oynayanlar; Chaves galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Desportivo Aves galibiyet oranı 3.45. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Chaves son haftadaki Desportivo Aves müsabasında 2-3 kazandı.

Desportivo Aves ise Chaves karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Chaves, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Chaves, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Desportivo Aves, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet elde etti. Desportivo Aves, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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