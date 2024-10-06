Chelsea: 1 - Nottingham Forest: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Chelsea, evinde Nottingham Forest'la 1-1 berabere kaldı. Nottingham Forest'ta forma giyen James Ward- Prowse, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Chelsea haftayı 14 puanla, Nottingham Forest ise 10 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Chelsea ile Nottingham Forest, 1-1 berabere kaldı. Stamford Bridge'de oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Nottingham Forest 49. dakikada Chris Wood ile 1-0 öne geçti. Chelsea 57. dakikada Noni Madueke ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Konuk ekipte Ward-Prowse, 36 ve 78. dakikada gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı.
TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ
Maçın 88. dakikasında saha bir anda karıştı. Çıkan tartışma sonrası Chelsea'den Cucurella, Forest'tan ise Neco Williams sarı kart gördü.
Enzo Maresca'nın öğrencileri, ligde 3 maç sonra puan kaybetti. Nottingham ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
Chelsea bu sonucun ardından 14 puana yükseldi. Forest ise 10 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Liverpool deplasmanına gidecek. Nottingham ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.