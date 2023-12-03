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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea 10 kişi kaldığı maçta Brighton'u yıktı! - Futbol Haberleri

        Chelsea 10 kişi kaldığı maçta Brighton'u yıktı!

        Chelsea, 10 kişi kaldığı maçta Brighton'u 3-2'lik skorla mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 20:00 Güncelleme: 03.12.2023 - 20:00
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        Chelsea 10 kişiyle kazandı!
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        İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea ile Brighton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 3-2'lik skorla kazandı.

        Chelsea, 17. dakikada Enzo Fernandez'in golüyle öne geçti. 21'de Levi Colwill farkı 2'ye çıkardı. Brighton 43'te Facundo Buonanotte'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.

        Chelsea'de Connor Gallagher kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Chelsea, 65. dakikada Enzo Fernandez'in penaltı golüyle 3 puana ulaştı. Brighton, 90+2. dakikada Joao Pedro ile maçın skorunu belirledi.

        İki maç aradan sonra kazanan Chelsea, puanını 19'a yükseltti. Brighton ise 4 maç sonra yenildi ve 22 puanda kaldı.

        Chelsea, gelecek hafta Manchester United'a konuk olacak. Brighton ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.

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