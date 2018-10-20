Premier Lig'in 9. haftasında Maurizio Sarri'nun çalıştırdığı Chelsea, Jose Mourinho'nun yönetimindeki Manchester United'ı konuk etti.

Londra temsilcisi 21. dakikada Willian'ın asistinde Antonio Rüdiger'in golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Chelsea, devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Manchester United 55. dakikada beraberliği yakaladı. Gelişen atakta Anthony Martial skoru eşitleyen golü kaydetti.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha Fransız yıldız çıktı! Marcus Rashford'ın asistini gole çeviren Martial kendisinin ikinci golünü kaydederken takımını da 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Mücadelenin son anları ise nefesleri kesti! 90+6'ncı dakikada Chelsea skoru 2-2'ye getirdi. Ceza sahasında gelişen atakta Rüdiger'in vuruşu David De Gea'dan döndü. Altıpas içerisinde topla buluşan Ross Barkley skoru 2-2'ye getiren golü attı.

Chelseali taraftarların gol sevinci sonrasında sinirlenen ve kulübeden fırlayan Mourinho ile taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Manchester United 14 puana yükselirken Chelsea ise 21 puana ulaştı. Premier Lig'de ilk 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen Maviler, ligdeki ilk mağlubiyetini eski hocasından tatmak üzereydi ancak Barkley izin vermedi. Chelsea, yenilmezlik unvanını koruyor.

MOURINHO 3 YAPTI, GERGİNLİK YAŞANDI

Maç sonrasında Chelseali taraftarların tepkisine maruz kalan Jose Mourinho Stamford Bridge'de taraftara dönerek 3 işareti yaptı. Londra temsilcisini çalıştırdığı dönemde 3 lig şampiyonluğu kazandıran Portekizli menajerin bu hareketi sonrasında yine gerginlik yaşandı.

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