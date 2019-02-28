Stamford Bridge'de oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısında iki takım da zaman zaman rakip kalede fırsat yakalarken oyun temposu sık sık düşük kaldı. Her iki ekibin de birer şutu direkten dönerken ilk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Stamford Bridge'de oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısında iki takım da zaman zaman rakip kalede fırsat yakalarken oyun temposu sık sık düşük kaldı. Her iki ekibin de birer şutu direkten dönerken ilk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısına golle başlayan Chelsea, 57. dakikada Azpilicueta'nın asistinde Pedro ile golü buldu ve İspanyol yıldızlarıyla Tottenham karşısında 1-0 öne geçti.

84. dakikada ise Kieran Trippier topu kendi ağlarıyla buluştururken Chelsea 2-0 öne geçti ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Zor günler geçiren Chelsea, Tottenham ile oynadığı Londra derbisinden üç puan çıkararak rahat bir nefes alırken puanını da 53'e yükseltti. Tottenham ise 60 puanda kaldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Öte yandan Lig Kupası finalinde oyundan çıkmak istemeyen ve Ada'yı karıştıran Chelsea kalecisi Kepa, Tottenham karşısında yedek kulübesinde oturdu ve kaleyi Caballero korudu.