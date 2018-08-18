Huddefersfield deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle sezona başlayan Chelsea, ilk hafta seyircisi önünde Manchester City'ye 2-0 yenilmekten kurtulamayan Arsenal'i konuk etti.

İngiltere Premier Ligi'nde günün ikinci Londra derbisine Chelsea golle başladı. Henüz 9. dakikada Alonso'nun getirip bıraktığı topu Pedro ağlarla buluşturdu ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

19. dakikada Aubameyang net gol fırsatından yararlanamadı. Bellerin'in pasında Gabonlu oyuncu altıpasın hemen önünden sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

Bir dakika sonra gelişen Chelsea atağında, evsahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Cezasahası sağ içinde topla buluşan Morata, Mustafi'yi şık bir çalımla geçti topu kaleci Peter Cech'in sağından ağlarla buluşturdu.

31. dakikada bu kez Mkhitaryan net fırsattan yararlanamadı...

37. dakikada Arsenal farkı bire indirdi. Monteral'in orta sahada kaptığı topla başlayan Arsenal atağında, Iwobi ortaya çıkardı. Defanstan seken topu Mkhitaryan cezasahası dışından zor bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

38. dakikada Morata'nın sert şutunu Cech son anda kurtarırken; 3 dakika sonra Iwobi'nin golü geldi. Sağ kanatta Bellerin ve Mkhitaryan ortak yapımı golü getirdi.Mkhitaryan'ın cezasahasına bıraktığı topu Iwobi kaleye gönderdi. Kepa'yı çaresiz bırakan top ağlarla buluştu.

44. dakikada Iwobi, soldan topu altıpas içine bıraktı. Aubameyang, yakın mesafeden topu kale yerine yandan auta gönderdi.

İlk yarı bu skorla sonuçlanırken; ikinci yarı takımlar daha kontrollü bir oyun sergiledi. 63'te Willian'ın yerine oyuna giren Eden Hazard, takımının 3. golünün asistini yaptı. Topu sol kanada taşıyan Belçikalı oyuncu, topu cezasahası sol içine bıraktı. Atak başlangıcında da bulunan Alonso, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Chelsea'yi 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi Chelsea maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Chelsea, sezona 2'de 2'yle başladı; Arsenal ise 2. hafta sonunda puanla tanışamadı.

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