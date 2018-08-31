Chelsea - Bournemouth maçı öncesi rakamlar

Chelsea ve Bournemouth, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 9 puanlı Chelsea 3. sırada bulunuyor, Bournemouth 7 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Chelsea, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bournemouth, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 115 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chelsea kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Bournemouth sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Chelsea önceki hafta Newcastle United mücadelesinde 3-0 yenildi.

Bournemouth ise Burnley karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Chelsea, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Chelsea, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Bournemouth, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Bournemouth, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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