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        Haberler Futbol İngiltere Chelsea, Caicedo'yu açıkladı - Futbol Haberleri

        Chelsea, Caicedo'yu açıkladı

        Chelsea, transfer rekoruna imza atarak Caicedo transferini resmen duyurdu. Transferi açıklayan Chelsea'nin sosyal medya ekibinin paylaştığı fotoğraflar taraftarlarca büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 12:53
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        Caicedo transferinde ilginç detay!
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        Chelsea, Caicedo ile resmen sözleşme imzaladı. Bu transferi gerçekleştirmek için 133 milyon euro ödemeyi kabul eden maviler, bir rekora da imza attı. Kulüp ve İngiltere tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen Caicedo, "Chelsea sizi istediğinde iki kez düşünmezsiniz. Burada olmak benim ve ailemin hayaliydi. Bu hayal gerçek oldu" diyerek taraftarlarına mesaj gönderdi. Bu videonun hemen ardından Chelsea'nin yayınladığı farklı zamanlarda çekilmiş iki Anne Caicedo ve oğul Caicedo resmi büyük ilgi gördü.

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