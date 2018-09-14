Chelsea - Cardiff City düellosu

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Chelsea, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Cardiff City takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Chelsea 12 puanla 2. sırada, Cardiff City 2 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Chelsea, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cardiff City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 113 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chelsea kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Cardiff City sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Chelsea önceki hafta Cardiff City mücadelesinde 4-1 kazandı.

Cardiff City ise Chelsea maçında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Chelsea, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Cardiff City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cardiff City, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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