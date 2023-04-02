Chelsea'da Graham Potter dönemi sona erdi

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İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, flaş bir ayrılığı açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Graham Potter ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Resmi sitedeki açıklamada, takımın başına geçici olarak Bruno Saltor'un geçeceği belirtildi.

Kulübün sahibi Todd Boehly ayrılık hakkında, "Kulübe katkıları dolayısıyla hocamıza çok teşekkür ederiz. Bir koç ve insan olarak ona en üst seviyede saygıyı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Thomas Tuchel'den görevi devralan Potter, Chelsea'nin başında çıktığı 31 karşılaşmada 1.42 puan ortalaması tutturdu. Chelsea, ligde topladığı 38 puanla 11. sırada yer alıyor.