Chelsea evinde ilk kez yenildi

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında; Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Leicester City'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Jamie Vardy attı.

Ligde dördüncü sıradaki Chelsea, bu yenilginin ardından Liverpool'un 11 puan gerisine düştü.

Zirveyi ilgilendiren bir diğer mücadelede Burnley'yi ağırlayan Arsenal, 14 ve 48. dakikalarda Pierre Aubameyang ile 90. dakikada Alex Iwobi'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil 90 dakika sahada kaldı.

SONUÇLAR

Arsenal-Burnley: 3-1

Bournemouth-Brighton Hove Albion: 2-0

Chelsea-Leicester City: 0-1

Huddersfield-Southampton: 1-3

Manchester City-Crystal Palace: 2-3

Newcastle United-Fulham: 0-0

West Ham United-Watford: 0-2

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