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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

Mevcut sezonda yeni transferler için 611.5 milyon euro harcayan Chelsea, UEFA'nın FFP kriterlerine uyabilmek için önümüzdeki transfer sezonunda, oyuncu satışlarından büyük bir gelir elde etmek zorunda

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    Chelsea açıklanan son finansal raporlara göre, önceki 12 ayda 153,4 milyon sterlinin ardından Haziran 2022'de sona eren yıl için 121,3 milyon sterlinlik büyük bir zarar daha duyurdu. 
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    Şu anda Premier Lig'de 10. sırada yer alan Chelsea, gelecek sezon Avrupa'ya katılmayı başaramazsa UEFA kurallarına uymak zorunda kalmayacak.

     
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    Güncel sezonda rekor bonservis bedelleri ödeyerek transfer yapan Chelsea, 2022/23 sezonunu 543,66 euro zararla kapattı. 
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Chelsea, son üç yılda 105 milyon sterlinden daha fazla zarara izin vermeyen finansal fair play kurallarıyla sorun yaşayabileceği ortaya çıktı.
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    Pierre-Emerick Aubameyang ve Hakim Ziyech’ın isimleri ara transfer döneminde Süper Lig ekipleri ile anılmıştı. Bu iki oyuncu için uygun teklif gelmesi halinde gelecek yaz takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    Aubameyang’ın sözleşmesi Haziran 2024’te Ziyech’ın ise Haziran 2025’te bitiyor. Chelsea, takımda fazla süre alamayan bu iki oyuncunun maaş yükünden kurtulmak için fedakarlık yapmak zorunda kalacak gibi gözüküyor.
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    En son Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Hakim Ziyech hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldı. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea, 3 dakika ile yetiştiremedi, kaldı.”
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    İşte Chelsea'nin güncel sezonda transfer ettiği bazı isimler;
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    Enzo Fernandez 121 Milyon Euro
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    Wesley Fofana 80 Milyon Euro
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    Mykhaylo Mudryk 70 Milyon Euro
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    Marc Cucurella 65 Milyon Euro
  • Chelsea, FFP kurallarına uymak için oyuncularını satmak zorunda kalacak

    Raheem Sterling 56 Milyon Euro

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