Chelsea Fofana'yı Burnley'ye kiraladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fildişi Sahilli santrfor David Datro Fofana'yı sezon sonuna kadar Burnley'ye kiraladı.
Giriş: 13.01.2024 - 15:30 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:32
Chelsea'nin geçen yıl ocak ayında Norveç temsilcisi Molde'den transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki Fofana, başkent temsilcisinde sadece 4 maçta forma şansı buldu.
Fofana, geçen sezonun ikinci yarısını da Alman ekibi Union Berlin'de kiralık olarak geçirdi.