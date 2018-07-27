Chelsea - Inter maçı öncesi rakamlar

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon heyecanı devam ediyor. Chelsea, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Inter takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:05. Chelsea, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Inter son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 374. İddaa'da Chelsea kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Inter kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Chelsea son hafta oynanan Inter maçında 1-2 yenildi.

Inter ise Chelsea maçında 1-2 kazandı.

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