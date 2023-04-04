Chelsea Liverpool maçı için artık nefesler tutuldu. Premier Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Chelsea, sahasında Şampiyonlar Ligi potası için takibini sürdüren ezeli rakibi Liverpool'u konuk ediyor. İşte, karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...