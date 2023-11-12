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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda izleniyor? Chelsea Manchester City maçı canlı yayınlanıyor? Chelsea Manchester City ilk 11'ler - Futbol Haberleri

        Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        İngiltere Premier Lig'de 12. haftanın kapanış mücadelesinde ezeli rakipler Chelsea ile Manchester City, Stamford Bridge'de karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kala futbolseverler, Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor sorusunun cevabını arıyor. İşte, hem bu sorunun yanıtı hem de ilk 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 19:24 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:24
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        Chelsea Manchester City maçı için beklenen tarih geldi çattı. Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen karşılaşması olan Chelsea Manchester City maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve ilk 11'lerine dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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        CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chelsea Manchester City maçı bu akşam saat 19:30'da oynanacak ve beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

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        İLK 11'LER

        Chelsea: Sanchez, Disasi, Silva, Cucurella, James, Fernandez, Caicedo, Gallagher, Sterling, Palmer, Jackson

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        Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, Bernardo, Foden, Doku, Alvarez, Haaland

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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