Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de 12. haftanın kapanış mücadelesinde ezeli rakipler Chelsea ile Manchester City, Stamford Bridge'de karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kala futbolseverler, Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor sorusunun cevabını arıyor. İşte, hem bu sorunun yanıtı hem de ilk 11'ler...
Chelsea Manchester City maçı için beklenen tarih geldi çattı. Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen karşılaşması olan Chelsea Manchester City maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve ilk 11'lerine dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Chelsea Manchester City maçı bu akşam saat 19:30'da oynanacak ve beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Chelsea: Sanchez, Disasi, Silva, Cucurella, James, Fernandez, Caicedo, Gallagher, Sterling, Palmer, Jackson