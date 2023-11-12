1 Şurada Paylaş!









Chelsea Manchester City maçı için beklenen tarih geldi çattı. Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen karşılaşması olan Chelsea Manchester City maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve ilk 11'lerine dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...