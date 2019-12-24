FIFA'nın cezası sonrası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraz kabul edilen ve 2019-20 sezonunun devre arasında transfer yasağı kalkacak olan Chelsea, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Daily Express'in haberine göre Londra ekibi, Real Madrid'de geleceği belirsiz olan Isco için 50 milyon euro'yu gözden çıkarttı. Haberde İspanyol ekibinin Tottenham'dan ayrılmak isteyen Christian Eriksen'i kadrosuna katmayı planladığı belirtilirken bu transferin gerçekleşmesi halinde Isco'nun devre arasında Chelsea'nin yolunu tutabileceği ifade edildi.

2013 yazında transfer olduğu Real Madrid'de 46 gol atıp 41 asist yapan 27 yaşındaki Isco, İspanyol deviyle 3 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Manchester City'nin de ilgilendiği başarılı futbolcu bu sezon Real Madrid forması ile 7'si ilk 11'de olmak üzere toplam 13 maçta görev yaptı.