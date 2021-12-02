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Chelsea, Premier Lig'de liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, Watford'ı 2-1 mağlup etti

Chelsea, Premier Lig'de liderliğini sürdürdü

Premier Lig'e, hafta içi oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Lider Chelsea, Mount'un 29 ve Ziyech'in 72. dakikada attığı gollerle Watford deplasmanından galip ayrıldı.

Watford'ın golü 43. dakikada Dennis'ten geldi. Watford kadrosundaki milli futbolcu Ozan Tufan, forma şansı bulamadı.

Puan tablosunun 2. basamağındaki son şampiyon Manchester City, konuk olduğu Aston Villa'yı, Dias'ın 27 ve Bernardo Silva'nın 43. dakikadaki golleriyle 2-1 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.

3. sıradaki Liverpool da deplasmanda oynadığı Everton maçını, Henderson'ın 9, Salah'ın 19 ve 64, Jota'nın 79. dakikada kaydettiği gollerle 4-1 kazandı.

Puanını 33'e çıkaran Chelsea liderliğini sürdürdü. Londra ekibini, 32 puanla Manchester City ve 31 puanla Liverpool takip etti.

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