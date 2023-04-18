Chelsea Real Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için beklenen gün geldi çattı. İki takım arasında Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ve kupanın son şampiyonu Real Madrid, 2-0 kazanmıştı. İşte, futbol dünyasında gözlerin çevrildiği Chelsea Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...