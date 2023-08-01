Chelsea, Rennes'den Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransa'nın Rennes takımından genç futbolcu Lesley Ugochukwu'yu transfer etti
Giriş: 01.08.2023 - 21:50
Chelsea Kulübü, 19 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 7+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında transferin 27 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev alan Ugochukwu, geçen sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı.