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        Haberler Futbol İngiltere Chelsea, Rennes'den Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Chelsea, Rennes'den Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı

        İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransa'nın Rennes takımından genç futbolcu Lesley Ugochukwu'yu transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 21:50
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        Chelsea'den 27 milyon Euro'luk imza
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        Chelsea Kulübü, 19 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 7+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        İngiltere basınında transferin 27 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

        Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev alan Ugochukwu, geçen sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı.

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